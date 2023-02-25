 مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان - بوابة الشروق
السبت 25 فبراير 2023 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان

د ب أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 9:19 ص | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 9:19 ص
لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث سير في إقليم البنجاب بشرقي باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكره المسؤول بالشرطة رضوان عمر جوندال.

وقال جوندال لوسائل إعلام محلية إن الحادث وقع على الطريق السريع "ام-5" بالقرب من منطقة روكانبور في مقاطعة رحيم يار خان.

وأوضح أن حافلة ركاب صغيرة انقلبت على الطريق السريع بسبب انفجار أحد الإطارات ثم اصطدمت بها حافلة كبيرة مسرعة وسيارة جيب مما تسبب في مقتل 13 شخصا في مكان الحادث.

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث وتم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب.

ورجح مسؤولو المستشفى إمكانية ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك