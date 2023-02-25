بلينكن يحذر: وقف إطلاق النار المؤقت يسمح لروسيا فقط بـالراحة وإعادة التسلح

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من وقف إطلاق نار مؤقت أو غير مشروط في حرب روسيا ضد أوكرانيا ، قائلا إن أي سلام يتم الاتفاق عليه بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يكون دائما.

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بمناسبة ذكرى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا: "ستستغل روسيا أي فترة توقف في القتال لتعزيز سيطرتها على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وإعادة تجهيزواستكمال قواتها لشن المزيد من الهجمات."

وأضاف: "من أجل ذلك لا ينبغي أن ينخدع أعضاء مجلس الأمن بالدعوات لوقف إطلاق النار ، محذرًا من أن هذا الخطأ ارتكب في عام 2015 بعد أول غزو روسي لأوكرانيا".

ولم يذكر بلينكن الصين بالاسم في خطابه ولكن ملاحظاته يمكن تفسيرها على أنها رد فعل على ورقة مواقف قدمتها الصين بشأن تسوية سلمية محتملة في حرب أوكرانيا.

وفي ورقة المواقف التي طال انتظارها وصدرت يوم الجمعة، دعت الصين إلى وقف لإطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا واستئناف مبكر للمفاوضات.

ولم تطالب الورقة روسيا بمغادرة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، فيما رفضت أوكرانيا الخطة.