الرئيس الأوكراني يدعو إلى تحقيق المزيد من الانتصارات ضد روسيا ويعترف بأخطاء

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جنود بلاده على تحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية مع استمرار بلاده في مواجهة الغزو الكامل الذي بدأته روسيا قبل عام.

وقال زيلينسكي في كلمة له يوم الجمعة: "إذا قمنا جميعا بواجبنا، فإن النصر سيكون حليفنا.. سنفوز لأن الحقيقة معنا".

وأكد أهمية الدعم الكامل من العالم لكي تتمكن قوات كييف من صد الجيش الروسي، وقال:"نحن بحاجة إلى دعم كامل من العالم"،

وأضاف أن هذا الدعم لم يبدأ إلا بعد بدء الغزو، متابعا: "لم تكن هناك قبضة حديدية من الشركاء قبل الحرب".

وأوضح أيضا أنه يتعين على جيش كييف أن يحقق نجاحات عسكرية، حتى يحظى بالدعم الدبلوماسي، وقال: "لا أحد يحب الخاسرين والانتصارات في ساحة المعركة ستؤدي إلى مزيد من الأمن".

ووصف الرئيس الأوكراني ما سماها مذبحة المدنيين في بوتشا بأنّها أسوأ لحظة منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق، قائلا إنه كان اليوم الأكثر فظاعة.

وأعاد زيلينسكي إلى الأذهان صور القتلى من المدنيين الذين عثر عليهم في ضاحية كييف، وبعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم وطالب بمحاكمة روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال في تصريحات للصحفيين: "أفضل لحظة في الحرب لا تزال أمامنا في المستقبل، ألا وهي يوم النصر".

وردا على سؤال حول خيبة أمله الكبرى، قال إن الكثير من المواطنين غادروا العاصمة والبلاد دون إبداء أي مقاومة، واصفا هؤلاء بأنهم خيبوا أمله.



كما اعترف زيلينسكي بارتكاب أخطاء هو نفسه بشكل متكرر، قائلا إن ذلك يحدث أثناء عمله من الصباح إلى الليل، لكنه قال إنه يتعين عليه تجنب ارتكاب أخطاء قاتلة. وقال: "أنا الضامن للدستور".

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى قمة ومناقشة خطته للسلام، وقال: "كلما زاد عدد الدول المشاركة ، كلما حصلنا على مزيد من الدعم".