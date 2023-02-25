تمكنت مديرية أمن محافظة دمياط، من ضبط اثنين من المتهمين في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة وسرقة مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وبينهم سيدة.

وضمّ التشكيل العصابي سيدة واثنين متهمين، وتم أولا إلقاء القبض على أحد الجناة وبحوزته 90 ألف جنيه، واعترف بمشاركته الجناة في ارتكاب الجريمة .

وتبين من التحقيقات أنّ أحد الجناة على صلة قرابة لأحد الموظفين بمكتب البريد، واستطاع الحصول منه على معلومات تخص طبيعة مكتب البريد في نهاية ساعات العمل، وخط سير تحركهم من وإلى مكتب البريد، علاوة على وجود مبلغ كبير تودعه إحدى محطات تموين الوقود المجاورة مساء كل خميس، وهو ما أغرى الجناة بارتكابهم الجريمة.

وتم إلقاء القبض على السيدة التي صاحبت الجناة مساء الجمعة، وتولت الأجهزة الأمنية استجوابها وسماع أقوالها حول دورها في ارتكاب الجريمة.

واعترفت بأن المتهم الذي تم القبض عليه، دخل معها لمكتب البريد قبل اقتحام المكتب حتى يبدو الأمر طبيعيا، وإزالة أي شكوك من الآخرين تجاه قدومهم لمكتب البريد قبل دقائق من موعد انتهاء العمل الرسمي، والذي يتزامن مع الساعة السادسة مساء، علاوة على قيام الجناة بدراسة أماكن كاميرات المراقبة وارتداء الأقنعة عند دخولهم لمكتب البريد مباشرة من المدخل الخلفي، محاولين تجاوز مكان الكاميرات، وتجنبا لكشف هويتهم.

واعترفت أن الجناة تمكنوا من الاعتداء على فرد الأمن، وموظفي مكتب البريد، والسيطرة على حركتهم وتوثيقهم تحت تهديد السلاح داخل غرفة، لحين الانتهاء من مهمتهم في الاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه، ومغادرة مكتب البريد مستقلين سيارة كانت تقف في الخارج وفروا هاربين.

إلا أن أحد الموظفين المجني عليهم تمكن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر وإطلاق صافرة الإنذار والذي تسبب في قدوم قوة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور.

وتم نقل الموظفين المعتدى عليهم لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء

السطو المسلح على مكتب البريد.

وكان اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، قد انتقل رفقة وعدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث، وشكل فريق بحث برئاسة العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وتم عمل التحريات اللازمة واستجواب شهود العيان وسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة وكذلك خط سير وأوصاف الجناة، علاوة على تفريغ الكاميرات داخل وخارج مكتب البريد والمبان الحكومية المجاورة، للتوصل لهوية الجناة والتعرف على خط سيرهم.