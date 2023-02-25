رئيس معهد الفلك يعتذر لزملائه: نعترض للتطاول والإساءة لكنه قدر كل شريف

اعتذر الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، لزملائه في المعهد لتعرضهم لما سماه «التطاول والإساءة».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة: «أعتذر لزملائي عن كم التطاول والإساءات من بعض المتطاولين على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه قدر أي شريف يؤدي دوره في مصر».

في سياق متصل، أفاد القاضي بأن الموقع الإلكتروني للشبكة القومية للزلازل متاح للجميع لكل من يرغب في متابعة النشاط الزلزالي في مصر، ويعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى أن هناك فريقا من العاملين في المعهد، قال إنهم لا ينامون لرصد كل كبيرة وصغيرة بدءا من درجة صفر حتى أكبر درجة على مقياس ريختر، وفق تعبيره.

وفجر الجمعة، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمالي السويس، شعرت به عدة محافظات.

وقال المعهد القومي، إن قوة الزلزال بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كليومترات.