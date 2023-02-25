العرابي: الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي لتلاشي دول وكيانات وتضعف قوة الاتحاد الأوروبي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب الروسية الأوكرانية حدث جلل، مُتوقعًا أن يطول أمدها.

وأضاف خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العقوبات نالت الجميع وليس روسيا وحدها، لافتًا إلى أن المتغيرات التي ترتبت على الحرب سريعة وحادة.

وأوضح أن الحرب ستؤدي إلى تلاشي دول وكيانات وستضعف قوة الاتحاد الأوروبي، وأنها أنتجت تحالفات جديدة، كما أنها ستعمل على إنشاء نظام دولي جديد.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية مُختلفة عن كل الحروب، واستمرارها يعني استنزاف قوى كثيرة وليس فيها منتصر أو مهزوم.

ونوه بأن تماسك الموقف الغربي أثر على روسيا، لافتًا إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا تمثل استنزافًا للجميع، وأن الأمم المتحدة غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وتابع: «أتوقع تمددًا للناتو في المرحلة المقبلة، وأن الموقف ليس في صالح روسيا خلال الفترة المقبلة.. الشتاء كان عاملًا مساعدًا لروسيا في كل الأزمات».

وأوضح أنه توقع انهيارًا كبيرًا في أوروبا، لكن الواقع مُختلف وأن المنطقة العربية تأثرت كثيرًا بالحرب، وأن تداعياتها فرضت نفسها على المنطقة العربية، لافتًا إلى أن الأمن المائي والغذائي يُهدد المنطقة بشكل كبير.