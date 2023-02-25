كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: «الجو الرياضي داخل مصر يحتاج إلى تغيير، وهناك خطة من وزارة الرياضة من أجل إعادة الانضباط إلى الكرة المصرية وتطوير مسابقات الأندية».

وأضاف: «لا توجد نية لرحيل اتحاد الكرة قبل نهاية مدته في عام 2024، ومن مهام الاتحاد تطوير الكرة المصرية وليس إدارة مسابقات الأندية».

وأوضح وزير الرياضة: «نعلم أن الدوري المصري من أقوى المسابقات في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، ورابطة الأندية ستقوم بدورها في إدارة المسابقة خلال الفترة المقبلة، حتى يتفرغ اتحاد الكرة لتطوير اللعبة فقط».

وواصل: «وجود أندية الشركات والهيئات لا يؤثر على المستوى التنافسي في المسابقة، وهذا الأمر ليس جديدًا على الكرة المصرية، وفي الماضي كانت هناك شركات تمثلها أندية في الدوري».

وتابع أشرف صبحي: «وزارة الرياضة لا تدعم الأندية في ملف الصفقات واللاعبين، كل نادٍ هو مسؤول عن نفسه فيما يجلب من لاعبين وصفقات».

وأتم: «وزارة الرياضة لم تتدخل في أزمة القيد الخاصة بـ نادي الزمالك من قريب أو من بعيد، ولكننا كنا نتابع الوضع لمعرفة ما يحدث فقط».