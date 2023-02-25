 محكمة أمريكية تسمح لمسؤولة الأسلحة بفيلم راست الاحتفاظ بمسدس في منزلها - بوابة الشروق
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محكمة أمريكية تسمح لمسؤولة الأسلحة بفيلم راست الاحتفاظ بمسدس في منزلها

د ب أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 9:49 ص
سمحت محكمة أمريكية لمسؤولة الأسلحة بفيلم "راست" هاناه جوتيريز ريد بالاحتفاظ بمسدس في منزلها لأغراض السلامة، بعدما كشفت أنها تلقت تهديدات.

وقد تم توجيه اتهامات إلى مسؤولة الأسلحة مع الممثل أليك بالدوين بالقتل الخطأ في أعقاب مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في أكتوبر 2021.

وحضرت جوتيريز ريد أمام محكمة أمريكية جلسة استماع للمرة الأولى يوم الجمعة، إلا أنها لم ترد على الاتهامات الموجهة إليها.

يأتي هذا بعدما تنازل بالدوين عن حقه في جلسة المثول الأولى، ورد على الاتهامات يوم الخميس مؤكدا "أنه غير مذنب".

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في محكمة سانتا في بولاية نيو ميكسيكو استمعت المحكمة إلى حقيقة تلقي ريد اتهامات متعددة وأنها تقدمت بطلب للحصول على أمر بعدم التعرض ضد شخص يطاردها.

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