 المنيا.. ضبط موظف بتهمة النصب على المواطنين بفواتير كهرباء مزورة - بوابة الشروق
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المنيا.. ضبط موظف بتهمة النصب على المواطنين بفواتير كهرباء مزورة

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 10:45 م

تمكنت شرطة الكهرباء بالمنيا من ضبط كهربائي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء واعطائهم إيصالات مزورة.

كانت وردت معلومات إلى الرائد علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا بقيام مواطن بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء واعطائهم إيصالات مزورة ، تخص شركة الكهرباء.

وبإخطار اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، أمر بتشكيل فريق بحث، وبعد الفحص والتحري تبين قيام المدعو (م - ص- ز)، بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل السداد وتسليمهم إيصالات مزورة.

وبتقنين الإجراءات قام الرائد علاء عبد الصمد بضبطه وعمل محضر رقم ١٦٣٥ إدارى المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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