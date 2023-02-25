وصول أكبر سفينة مساعدات مصرية إلى سوريا لإغاثة متضرري الزلزال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية السوري، اليوم السبت، وعلى متنها 1000 طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري.

وقال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق، في تصريحات صحفية، إن سفينة المساعدات المصرية الإغاثية هي الثالثة التي يتم توجيهها للشعب السوري في أعقاب الكارثة.

وأضاف أن الشحنة الحالية هي "الأكبر من حيث الوزن تبلغ حوالى 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية".

والاثنين الماضي، وصلت إلى ميناء اللاذقية سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.