 أرسنال يفوز على ليستر سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أرسنال يفوز على ليستر سيتي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 7:30 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 7:30 م

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على إيفرتون 2 / صفر، وليدز يونايتد على ساوثهامبتون 1 / صفر، وويستهام على نوتينجهام فورست 4 / صفر.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه جابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.


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