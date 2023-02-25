وزير الخارجية الأوكراني: جواتيمالا أول دولة لاتينية تنضم لمجموعة إنشاء محكمة خاصة لروسيا

أفاد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بأن جمهورية جواتيمالا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى المجموعة الأساسية بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

وقال كوليبا في بيان عقب اجتماعه مع نظيره الجواتيمالي ماريو أدولفو بيكارو فلوريس -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "كان من دواعي سروري أن ألتقي في نيويورك بوزير الشؤون الخارجية الجواتيمالي ماريو أدولفو بيكارو فلوريس. جواتيمالا هي صديقتنا الحقيقية. ناقشنا الجهود المشتركة لمحاسبة روسيا. وستنضم جواتيمالا إلى المجموعة الأساسية المعنية بالمحكمة الخاصة وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تقوم بذلك".

يذكر أنه 26 يناير الماضي، طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة "لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس والبيلاروسيين المتورطين في جريمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".