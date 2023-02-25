ماكرون يحث تجار التجزئة الفرنسيين على بذل جهد لكبح جماح التضخم

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجار التجزئة الفرنسيين بضرورة بذل الجهود للحد من التضخم، بدلا من وضع العبء على المزارعين الذين يعانون بالفعل من انخفاض حاد في إيراداتهم.



وقال الرئيس الفرنسي، للصحفيين على هامش معرض باريس الزراعي السنوي، إن تجار التجزئة "يحققون أرباحا، وإنه سعيد لهم ولموظفيهم.



وأضاف "ماكرون": "لكن في هذه اللحظة لا يمكننا أن نطلب من منتجينا بذل جهد، لأنهم يدفعون أكثر مقابل الطاقة ومقابل الأسمدة المختلفة، ونحن بحاجة إلى ضمان دخلهم، الذي لا يزال منخفضا للغاية اليوم"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وفي حديثه عن تأثير حرب أوكرانيا على التضخم، قال ماكرون إنه سيزور الصين في أوائل أبريل المقبل.



وأضاف: "حقيقة أن الصين تشارك في جهود السلام هو أمر جيد جدا".



وتابع: "يجب على الصين الآن مساعدتنا في الضغط على روسيا بالطبع حتى لا تستخدم أسلحة كيماوية أو نووية"، مضيفا أن الصين يمكن أن تساعد في إقناع روسيا بسحب قواتها.



وسُئل ماكرون، أيضا عن الإصلاح الجاري لنظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، والذي أثار إضرابات ومظاهرات متكررة منذ يناير.



وقال: "هناك حل واحد فقط وهو العمل أكثر"، مضيفا أن تأخير التقاعد هو الخيار الوحيد "لإنقاذ" نظام المعاشات التقاعدية.