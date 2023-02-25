محلية النواب عن سبب تأخر قانون التصالح: ندرسه جيدا

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مناقشات كثيرة وعديدة جرت على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وأجاب الوزراء بكل شفافية على كافة التساؤلات حوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الدولة درست مشكلات قانون التصالح جيدًا، مشددا على أن هناك جدية لإصداره.

وأوضح أنه لا داع للقلق لتأخره حتى نصل للمسار الصحي، منوها بأن هناك 970 ألف حالة خارج نطاق التصالح فى مخالفات البناء.

وعن الإحلال والتجديد، قال السجيني إنه استحقاق دستوري، متابعا: "الدستور تحدث عن أهمية وجود سكن ملائم والمسؤولية واقعة على مؤسسات الدولة وأولها الحكومة والسلطة التنفيذة لحماية المواطنين وسلامتهم، وبالنسبة للتعلية فهى تخضع للقواعد العامة".