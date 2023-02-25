في إطار مشاركة جهود المجتمع الدولي لمساعدة تركيا في التغلب على تداعيات الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الجاري، أرسلت فيتنام قوات تضم نحو 100 شخص للمشاركة في أنشطة بحث ضحايا الزلزال وإنقاذهم في الفترة من 9 وحتى 22 فبراير.

وكانت المنطقة التي قام فيها الفريق الفيتنامي بأعمال الإنقاذ في ولايتي أديامان وهاتاي، وهما من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة فيتنام بالقاهرة اليوم السبت، فإنه قبل انتهاء المهمة الإنسانية، أكملت قوات الإنقاذ الفيتنامية في ولاية أديامان مهامها في 3 مواقع، بالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فأنقذ الفريق الفيتنامي شخصا واحدا، وأُخرجت 14 جثة من تحت الأنقاض.

في حين قام فريق الإغاثة الفيتنامي في هاتاي بالبحث في 31 نقطة بمدينة أنطاكيا، وساعد في تحديد موقع 15 ضحية، وتم تحديد موقعين بهما علامات الحياة وتسليمهما لقوات الإنقاذ المحلية، كما أخرج 28 جثة.

وأكد السفير الفيتنامي لدى تركيا، دو سون هاي، أن القوات الفيتنامية تغلبت على العديد من الصعوبات والخطر لكي تساعد الشعب التركي في تخفيف تداعيات الزلزال.

وقال إن "قوات الإغاثة الفيتنامية تنال تقديرا عاليا من سلطات تركيا وشعبها وفرق الإنقاذ الدولية من حيث القدرة وروح العمل"، مضيفًا: "هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها فيتنام فريق إنقاذ للانضمام إلى مهمة إنسانية دولية في منطقة نائية".

وتابع: "من خلال ذلك، تريد فيتنام أن تنقل رسالة سلام"، مؤكدًا أن "فيتنام عضو مسؤول دولي، كما قامت القوات الفيتنامية بعمليات الإنقاذ بشكل فعال. فيتنام قادرة تمامًا على تنفيذ المسؤوليات الدولية على أعلى مستوى".

من جهته، قال السفير التركى لدى فيتنام، هالدون تكنيسى، إن "تركيا تتعرض لواحدة من أعنف الكوارث الطبيعية فى تاريخ البلاد، وتحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولى".

وذكر أن فيتنام تعد من أوائل الدول التى أرسلت قوات البحث والإنقاذ إلى تركيا، وبذلت فرق الإنقاذ الفيتنامية جهودًا كبيرة في أعمال الإنقاذ لضحايا الزلزال فى تركيا، مؤكدًا أن "هذا العمل النبيل يظهر بوضوح التزام فيتنام بتنفيذ مهمتها الإنسانية العالمية".

يذكر أنه إلى جانب المشاركة في مهام البحث والإنقاذ في تركيا، قامت القوات الفيتنامية أيضا بالعديد من الأنشطة الإنسانية الأخرى مثل التبرع بعشرات الأطنان من المعدات الطبية والأدوية لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ودعم الغذاء والضروريات الأساسية للشعب التركي الذي يعيش في المناطق المتضررة، كما زات الجالية الفيتنامية التي تضررت من الزلزال وتشجيعهم.