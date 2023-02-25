حصل فيلم "20000 نوع من النحل" للمخرجة الإسبانية اسيتباليتث أوريسولا سولاجورين، اليوم السبت، على جائزتين من لجان التحكيم الخاصة في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).



يذكر أن هذا الفيلم يعد واحدا من الأعمال الدرامية المرشحة للفوز بجوائز المسابقة الرسمية في المهرجان.



كما حصل الفيلم الألماني "حجرة المعلمين" للمخرج إيلكر شتاتاك على إحدى جوائز لجان التحكيم الخاصة.



وتحكي سولاجورين قصة مفعمة بالمشاعر لطفل عمره ثمانية أعوام يبحث عن جنسه، ويحظى الفيلم بفرص في السباق على الحصول على جائزة الدب الذهبي أو الفضي في المهرجان لكن المخرجة يمكنها على أية حال أن تعود إلى بلادها بجائزتي "جائزة أفلام جيلده آند ايه جي كينو جيلده"، بالإضافة إلى جائزة لجنة قراء صحيفة "برلينر مورجنبوست".



وفاز فيلم المخرج الألماني شاتاك "حجرة المعلمين" بجائزة CICAE Art Cinema Award في قسم البانوراما.



ويقدم الفيلم نموذجا مصغرا لعالم المدرسة تتنقل فيه المعلمة التي قامت بدورها ليوني بينيش بين جبهات هذا العالم.



وذهبت جائزة المنتدى من الرابطة الدولية للمسارح السينمائية الدولية إلى فيلم "وجه قنديل البحر"، للمخرجة ميليسا ليبنتال والذي يتناول مخاوف بطلة القصة مارينا.



وحصل فيلم المخرج اليمني عمرو جمال "المرهقون"، على جائزة منظمة العفو الدولية للأفلام، والتي تبلغ قيمتها 5000 يورو، ويحكي جمال في الفيلم عن قصة زوجين في مدينة عدن الساحلية لا يستطيعان الإنفاق على طفل رابع لهما.



وحصل فيلم "توتيم" للمخرجة المكسكية ليلا افيليس، على الجائزة الرئيسية للجنة التحكيم المسكونية، ويحكي الفيلم عن حفل عيد ميلاد لأب شاب مريض والذي يتحول في الوقت نفسه إلى حفل توديع.



وذهبت جائزتان أخريان من هذه اللجنة إلى فيلم "حيث لا يوجد الله" للمخرج الإيراني مهران تامادون وفيلم "القابلات" للمخرجة الفرنسية ليا فينيه.



وأشارت اللجنة هنا بوجه خاص إلى فيلم "عن آدم" للمخرج نيكولا فليبير.



وفي فئة سينما فيجين 14 بلاس ذهبت جائزة "جائزة أفلام جيلده آند إيه جي كينو جيلده" إلى فيلم "وقال الملك يا لها من آلة رائعة"، للمخرجين آكسل دانيلسون وماكسميليان فان ارتريك.



وذهبت جائزة لجنة قراء صحيفة "تاجس شبيجل" إلى فيلم "أورلاندو-سيرتي الذاتية السياسية" للمخرج الإسباني بول بريسادو.