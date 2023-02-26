• غدا.. بدء العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج فى 302 مركز على مستوى الجمهورية

تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدا، تقديم خدمات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر، إذ خصصت الوزارة 302 مركز لتقديم الخدمة.

ونصحت الوزارة المقبلين على الزواج بإجراء بعض الفحوصات الإضافية إلى جانب الفحوصات الأساسية التى تشمل: اختبار السائل المنوى للرجال، وبالنسبة للنساء اختبار الهرمون المنشط للحويصلات، والهرمون منظم لعمل الغدة الدرقية، وهرمون الحليب أو الرضاعة، وهرمونات الغدد التناسلية، وهرمون الدورة الشهرية.

ووفقا لكتاب الإرشادات الصادر عن وزارة الصحة -الذى حصلت الشروق على نسخة منه- فإنه سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج تشمل: الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة.

وأكدت الوزارة، إجراء فحوصات المقبلين على الزواج للمصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسى اللجوء المقيمين على الأراضى المصرية.