لاجئة أوكرانية في بريطانيا تدعو إلى عدم نسيان الحرب في بلادها

دعت لاجئة أوكرانية، الناس إلى عدم نسيان الحرب وتعهدت بأن "يظل الأوكرانيون أقوياء" بعد عام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقضت إلينا كوستروبيتسكا، (32 عاما) أول ستة أشهر من الحرب في كييف قبل أن تفر من البلاد.



وتحدثت كوستروبيتسكا وهي صحفية تقيم حاليا مع عائلة مضيفة في ترافور بمنطقة مانشستر الكبرى، بعد عام من استيقاظها على نبأ بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعملية العسكرية.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن كوستروبيتسكا قولها "كان من الصعب تصور أن تعيش في تلك الظروف".



وتابعت: "كان من الصعب الحياة في ممر أو في قبو، والذي كان رطبا وباردا للغاية"، قائلة: "بعد ستة أشهر، قررت أن أحاول أن أحظى بحياة آمنة في الخارج".



وصرحت كوستروبيتسكا بأنها عادت مؤخرا إلى كييف ووجدت المدينة "متغيرة قليلا" وبدون كهرباء، لكنها لا تزال صامدة.



وقالت "إنه شعور مذهل أن كييف ستصمد، أوكرانيا ستصمد.. نطلب منكم فقط ألا تنسوا أن الحرب مستمرة".



وأضافت "كل يوم، نخسر ما هو أكثر أهمية، حياة الناس وهي الأكثر قيمة، وأطلب منكم فقط ألا تنسوا الحرب وأن تحاولوا دعمنا.. سنظل أقوياء ولكن نريد ألا نكون بمفردنا".