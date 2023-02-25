عمرو أديب: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يقي الرجل والمرأة من مصائب كثيرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «مصر بلد الإجراءات والاستمارات واستيفاء الأوراق التي تحقق هدفًا ما»، منوهًا أن «موضوع الورق أصبح بزنس، بسبب تغلغل الدولة البيروقراطية العميقة».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المواطنين في الكثير من الأحيان ينهون تلك الأوراق بشكل صوري وليس حقيقيًا، لافتًا إلى أن «ثلاثة أرباع الورق الذي ينهيه المواطن صوري».



ولفت إلى أن الكشف الطبي الذي تقره الدولة للمقبلين على الزواج، مفيد للمواطن بصورة أكبر من الدولة نفسها، مضيفًا: «تلك أمور تعود بالنفع عليك، وعدم عملها ممكن يحول حياتك لدمار، أنا لا أبالغ».



وناشد إجراء الكشف الطبي بصورة جادة؛ لأنه يقي الرجل والمرأة من مصائب كثيرة، من الممكن أن تحدث في حياتهم، معقبًا: «كده كده هتدفع، ليه ميتعملش بجدية وحقيقية، ونعرف ينفع نتجوز بعض ولا لا».



وذكر أن المواطنين يدققون مدى صلاحية الزواج من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية وليس الصحية، مضيفًا: «حكاية نتجوز بعض صحيًا لا ندقق فيها جدا، وينتج عن الأمر مآسي كثيرة وأطفال ملهاش ذنب، يأتي طفل إلى هذه الدنيا ليس بالشكل الذي يسعد أهله».



وأكمل: «قلوبنا مع الناس اللي عندها أطفال فيها مشكلات، أغلبهم يقول قدر ورزق، لكن لما لا نأخذ بالأسباب؟ كلها واقفة إنك تكون جادًا من الأول وعندك استمارة تملاها صح، بدل ما تنزلوا تقعدوا على الكافيه، اطلع اعمل الفحص بشكل جاد وأنتم الاثنين تعرفوا موقفكم إيه».