علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على الخبر المتداول بشأن ضرورة عدم الإصابة بالسمنة المفرطة، كأحد شروط التقديم لحج القرعة هذا العام.

وقال خلال لقاء لفضائية «الشمس»، مساء السبت، إن «المسلم يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام شرط الاستطاعة، وفقًا للشرع»، مشيرًا إلى أن «الاستطاعة بالنسبة للرجل، تشمل أمن الطريق ووجود النفقة فقط».

وأضاف أن الاستطاعة للمرأة يزيد عليها وجود المحرم لخدمتها، طبقًا للفقه التراثي الموروث، واصفًا اشتراط عدم الإصابة بالسمنة بأنه «شرط غريب وعجيب».

وأكد أن إصابة الإنسان بالسمنة لا تحول دون أدائه للتكاليف، متسائلًا: «المصاب بهذا المرض هل يمنع من الصلاة أو الزكاة أو الاعتكاف؟ فكيف يمنع من الحج! لو منع من الحج فهي مخالفة شرعية للشريعة الإسلامية، وبمثابة صد عن سبيل الله».

واشترطت وزارة الداخلية على راغبي التقدم لحج القرعة، ألا يكونوا من المصابين بالسمنة المفرطة المرضية، حيث أعلنت الوزارة البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة الوزارة، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.