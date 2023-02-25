عقوبات أوروبية جديدة على روسيا في ذكرى غزوها لأوكرانيا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قيود تجارية إضافية، وذلك حسبما ذكر دبلوماسيون عقب مشاورات جرت بين دول التكتل.

وقال الدبلوماسيون إنّ المفاوضات استغرقت وقتًا أطول مما كان مخططًا له، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن بولندا كانت تضغط من أجل تقرير لوائح أكثر صرامة بشأن المطاط الصناعي من روسيا، ومع ذلك أعاقت إيطاليا هذا المطلب .

وذكر دبلوماسى بولندي، أن وارسو وافقت على شرط مراقبة واردات المطاط الصناعي إلى الاتحاد الأوروبي على نحو منتظم في المستقبل.

وتدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم السبت مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.