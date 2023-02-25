الجزائر تكرم أفراد الدفاع المدني والطيارين بعد جهود الإنقاذ بسوريا وتركيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، عزمه تكريم أفراد الدفاع المدني والطيارين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ في سوريا وتركيا، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين في السادس من الشهر الجاري.

وقال تبون، في مقابلة مع وسئل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إنه سيقلد كل أفراد الدفاع المدني والطيارين الذين دخلوا الأجواء السورية " المغلقة" بوسام الاستحقاق الوطني.

وأضاف: "الجزاء الكبير عند الله تعالى لانهم أنقذوا أرواحا بفضل خبرتهم وتضحياتهم. أنا اسف لأننا لم نقم بعمل أكبر".

وكانت الجزائر أرسلت فريقي إنقاذ من الدفاع المدني إلى سوريا وتركيا، وقدمت مساعدات إنسانية، إلى جانب مساعدة مالية بقيمة 30 مليون دولار لتركيا، و15 مليون دولار لسوريا.