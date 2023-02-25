أطباء بلا حدود: اليمن يشهد ارتفاعا في معدلات أمراض يمكن الوقاية منها

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن اليمن يشهد ارتفاعا في معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مع صعوبة وصول المرضى المحتاجين إلى الرعاية الطبية، بسبب استمرار انعدام الأمن.



وأكد الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريتوس كريستو، أثناء زيارته لمستشفى المخا الجراحي، غربي اليمن، وفقا لبيان مقتضب للمنظمة، أنه لاحظ اختلافا كثيرا في اليمن منذ زيارته لها عام 2009، إذ أصبحت الاحتياجات ضخمة الآن".



وأضاف: "نشهد ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويواجه الناس تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، ستكون هذه القضايا في صميم محادثاتي مع السلطات في اليمن".



وتابع: "أخبرني العديد من المرضى مدى صعوبة وصولهم إلى المستشفى نظرا للرحلات الطويلة والمكلفة التي يتكبدونها على طرق وعرة في ظل الانكماش الاقتصادي".



وأشار إلى أن الكثيرين سيستفيدون من وجود خدمات إنسانية قريبة من منازلهم.



وأوضح الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، أن استمرار انعدام الأمن يجعل الوصول صعبا بالنسبة للمرضى المحتاجين إلى الرعاية، وكذلك بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية.



وشدد على أهمية توفير الحماية للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين على رعايتهم، خاصة عند وقوع أحداث عنيفة.



ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير جراء الصراع المستمر الذي يشهده منذ نحو ثماني سنوات، ما أدى إلى إغلاق قرابة نصف المرافق الطبية، فضلًا عن تسببه بمقتل وإصابة الآلاف، وفق تقارير أممية.