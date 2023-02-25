إعلامي سعودي بعد حبس مرتضى: الخطيب أرفع من كل المهاترات

مدح الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير "أكشن مع وليد" محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، معربًا عن حبه الشديد للنجم الأسطوري.

نشر وليد الفراج مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لـ محمود الخطيب، خلال تواجده في الملعب، معلقًا عليه:" ما أحببت لاعبا عربيا بقدر محبتي للنجم الاسطوري محمود الخطيب ، فقد كان لاعبا من زمن مختلف ، جمع في مسيرته الابداع وحسن الخلق والسيرة العطره".

أضاف:" ورغم صعوبة العمل الرياضي في مصر إلا أنه ظل رجلا أرفع من كل المهاترات، الله يمتعك بالصحة يا بيبو".

وتأتي تغريدة وليد الفراج بالتزامن مع حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النهائي لمدة شهر، بسبب سبه لمحمود الخطيب وأسرته.