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إسبانيا: اكتشاف أول إصابة بفيروس ماربورج المميت

أ ش أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 3:41 م

أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم السبت، اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورج، وهو مرض معد مميت تسبب في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية.

وذكرت السلطات - وفقا لراديو مونت كارلو الدولية - أن شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنه يخضع لفحوصات طبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورج يمكن أن يصل إلى 88%، ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.

وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي حتى الآن وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير في إقليم كي نتيم حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.


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