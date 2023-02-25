قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس الذي أطلقته الوزارة التضامن بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم؛ يتم تطبيقه على 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الهدف من البرنامج؛ هو نشر التوعية بمشكلة المخدرات.

وأكّد أن وزارة التضامن تركز على أهمية الوقاية في مرحلة مبكرة، انطلاقا من واقع الإحصائيات التي تشير إلى أن الأغلبية العظمى من مرضى الإدمان؛ بدءوا في مرحلة عمرية تتراوح من 15 إلى 19 عاما.

وأوضح أن نسبة تعاطي الطلبة في المرحلة الثانوية العامة وفقا لإحصائية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ بلغت 7 %، فيما وصلت مدارس الثانوي الفني 8.6%.

وحذر من خطورة تدخين الشباب في سن مبكرة، معتبرا إياه البوابة الأساسية لدخول في عالم المخدرات، معقبا بقوله: «التدخين في الصغر يساوي إدمانا في الكبر».

وكشف عن تنظيم عروض مسرحية داخل المدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التوعية من الإدمان، مشيرا إلى تدريب وزارة التضامن الاجتماعي؛ لأكثر من 3 آلاف متطوع على مدار الشهرين الماضيين؛ للمشاركة في حملات التوعية داخل المدارس، وذلك من خلال تدريبهم على أحدث برامج الوقاية من المخدرات.