سفير الكويت بالقاهرة: المستثمرون والسائحون الكويتيون ينعمون في رحاب مصر بالحب والأمان

أكد سفير دولة الكويت بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، متانة العلاقة الأخوية التي تربط قيادتي وشعبي الكويت ومصر في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الغانم -في كلمته خلال الحفل الذي نظمته سفارة دولة الكويت بالقاهرة بمناسبة الذكري الـ 62 لليوم الوطني- "ونحن نحتفل اليوم يمر جزء مهم من العالم بظروف استثنائية صعبة ففي فلسطين الحبيبة يواجه أشقاؤنا هناك سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي ما فتأت منذ وصولها إلى السلطة من استباحة دماء الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاك لمقدسات المسلمين والمسيحيين على حد سواء دون رادع من المجتمع الدولي وأيضا ما يمر به الشعبين السوري والتركي نتيجة الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين؛ لذلك فنحن نعرب عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأبي ضد السياسات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال وكذلك مع الشعبين السوري والتركي في مصابهم الجلل سائلين الله ان يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم".

وأضاف: "أقف اليوم أمامكم فخورا بأعياد وطني الكويت، ممتنا بالود بأننا نقيم حفلنا على أرض مصر الحبيبة وفي ضمائرنا وعقولنا مشاعر للأخوة والاعتزاز والاحترام الذي يمتد من دولة الكويت وأبراجها وخليجها العربي إلى مصر الكنانة بأهرامها ونيلها الأبي".

وأشار إلى أن دولة الكويت أرض الصداقة والسلام لطالما سعت وأيدت وعملت على إرساء دعائم السلام وقيم الخير بين الشعوب، ودأبت دائما على إرساء دعائم العلاقات الاخوية الكويتية المصرية؛ امتدادا لعلاقات تاريخية؛ ساهمت في دفع عجلة التقدم والتنمية في البلدين الشقيقين على المستويات كافة، وتطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية.

وشدد على أن العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر شهدت تطورا كبيرا - خلال الفترة الماضية - احتلت خلالها دولة الكويت مراكز متقدمة في حجم الاستثمار في مصر؛ ليكون لها دور بارز في عملية التنمية في مصر، بمثل ما تساهم الجالية المصرية بدور بارز في عملية التنمية في دولة الكويت.

وتابع "تزداد العلاقات الثقافية عمقا ورسوخا في ظل حجم التبادل الثقافي واحتضان مصر لعدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية؛ فضلا عن العديد من المستثمرين والسائحين الكويتيين الذين ينعمون في رحابها بالحب والأمان".

واختتم السفير كلمته بالقول: "لا يسعني بهذه المناسبة الوطنية إلا أن أؤكد - بفخر - مدى سعادتي بتواصل أشقاءنا وأصدقاءنا باحتفالاتنا بالعيد الوطني وذكرى التحرير؛ بما يرسخ مشاعر الأخوة بين شعبينا الشقيقين؛ ويؤكد عمق العلاقة بين الكويت ومصر".