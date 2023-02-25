منتخبات العالم تشيد بصالة العاصمة الإدارية الجديدة في كأس العالم لسلاح الشيش

أشادت وفود منتخبات العالم بجودة صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمستضيفة لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

وقال خالد المرزوقي لاعب منتخب الإمارات أنه سعيد بالمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش بمصر وأنه اكتسب العديد من الخبرات من المشاركة في البطولة واستفاد كثيرا من مواجهة منافسين على أعلى مستوى متمنيا أن يشارك كل عام في البطولة .

وأضاف أن البطولة منظمة بشكل رائع وفي كل عام مصر تنظم بطولة أفضل من البطولة السابقة والصالة المقام عليها المنافسات مريحة وبمواصفات عالمية ولا يوجد أي سلبيات في البطولة .

بينما قال سيمون مدرب منتخب كندا أن البطولة جيدة وكل شيء منظم والمنافسة قوية بين اللاعبين وهناك تعاون واحترام مع كل المنظمين .

بينما أكد كارلوس بادوا لاعب منتخب بورتريكو أن البطولة رائعة وهناك تنظيم كبير ومسافات في الصالة بين اللاعبين كمان إن إجراءات فحص السلاح جيدة.

وأضاف أن سعيد بتعاون المتطوعين في تذليل كافة العقبات وأن سعيد بالتواجد في مصر .

وأكد نيكولاس مارينو لاعب منتخب الأرجنتين أن الصالة جيدة وتشعر اللاعبين بالراحة وهي أفضل من الصالة الفرعية وملائمة للحدث .

وقال فيرستيم لاعب فرنسا أن تنظيم البطولة جيد والمكان الذي تقام فيه رائع وأنه سعيد بالتواجد في مصر مؤكدا على قدرة بلاده في التتويج بالميداليات .

بينما قالت كيج بودكيت لاعبة أوكرانيا أن الصالة جيدة ومريحة والبطولة منظمة جيدا لكن السلبية الوحيدة هي بعد الصالتين عن بعض فمع تواجد مدرب واحد مع المنتخب يجعل مهمته صعبة لكن غير ذلك الأمور جيدة والأسلحة جيدة وكل شئ رائع.