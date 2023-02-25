قالت الفنانة انتصار إن كل دور جسدته فى حياتها الفنية ساهم في تقدمها، وتحب عملها وتبذل كل ما عندها للظهور بشكل متميز يعجب جمهورها، كما أنها تظهر بطبعيتها في التمثيل، وتمتلك الوجه الجميل الذى لا يحتاج إلى مكياج.

وأضافت الفنانة انتصار، خلال لقائها برنامج سبوت لايت المذاع المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنها تحب الأدوار الكوميدية وتتعامل مع الدور بتلقائية.

وأوضحت أن المنتجين يعطوا البطولات الكوميدية للرجال وهذا متعارف عليه من زمان، وهناك سيدات تألقت في الأدوار الكوميدية مثل عبلة كامل وسهير البابلي وياسمين عبد العزيز .

وقالت الفنانة انتصار إنه لا يوجد الآن مشاهد جريئة في السينما الآن، مضيفة : «السينما النظيفة ملهاش ترجمة فى القاموس».

وكشفت أنها لم تصرح بأن ليس لديها مانع في تقديم ابنتها مشاهد جريئة تحتوي على قبلات، وكانت سأتقدم ببلاغ ضد مروج هذا التصريح.