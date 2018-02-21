قال وائل، ابن عم الزوجة التي تخلص منها زوجها لفتح مقبرة أثرية بالفيوم، إنهم فوجئوا بما فعله المتهم، مشيرًا إلى أنها الحادثة الأولى من نوعها بالمحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن ابنة عمه توجهت إلى منزل والدها غاضبة، عندما كانت حاملًا في الشهر الخامس ثم وضعت جنينها الثالث.

ولفت إلى أن والدها حثها على الطلاق من زوجها، لكنها قررت أن تعود لبيتها مرة أخرى من أجل أطفالها، منوهًا أن زوجها ضربها من قبل في رأسها، وتم عمل تقرير طبي بالأمر في مركز إطسا.

وأشار إلى أن المتهم طعن ابنة عمه أكثر من 12 طعنة، لافتًا إلى أن مدير المباحث ووكيل النيابة، وجدوا آثارًا لدماء الضحية على الرمال الموجودة بالقرب من المنزل.

ونوه أن أم المتهم مشتركة معه في الجريمة، وزعمت مقتل ابنة عمه بعد وقوع لوح زجاج عليها، مضيفًا أن الشرطة ألقت القبض عليها، بعد العثور على ملابس المجني عليها، التي دفنتها الأم لإخفاء الجريمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز أطسا، بمقتل دينا. أ 26 عاما – ربة منزل ومقيمة بقرية دفنو التابعة لمركز أطسا بالفيوم.

وتم القبض على الزوج ، ويتم الآن استجوابه على ما فعله بشأن التخلص من زوجته، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أنه تخلص من زوجته؛ بسبب خلافهما في أمور مادية.