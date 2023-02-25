أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن انطلاق مسابقة "أنا وإفريقيا" في مجال الرسم، والتي تقوم فكرتها على إتاحة فرصة للطفل للتعبير عن نظرته وتخيله عن قارة إفريقيا ودول حوض النيل في لوحة فنية.

تفتح المسابقة أبواب المشاركة للأطفال من داخل مصر، وتهدف إلى توطيد العلاقات بين أطفال مصر وأطفال قارة إفريقيا.

شروط المسابقة:

* أن يكون المتسابق في المرحلة العمرية مابين عمر 4 سنوات إلى 18 سنة.

* أن يكتب المتسابق خلف عن لوحته

* اسمه رباعيا وتاريخ ميلاده والمحافظة التي ينتمي إليها ورقم هاتف المنزل والمحمول إن وجد.

* يكتب المتسابق عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح والبريد الإلكتروني واسم المدرسة وعنوانها والإدارة

التعليمية التابعة لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو أي جهة أخرى مشارك عن طريقها.

* يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه.

على صعيد آخر تقوم الجهات المشاركة في المسابقة بكتابة كشف بأسماء الأطفال بالعنوان والتليفون والمرحلة العمرية.

وتتيح المسابقة للمتسابق الحق في أن يشارك بعملين على الأكثر، على ألا يقل حجم اللوحة عن 50 × 35 سم، ويمكن له استخدام أي نوعية من الألوان ما عدا القلم الرصاص.

وأوضح بيان المركز القومي لثقافة الطفل، أن الأعمال المقدمة لا تسترد سواء فازت أو لم تفز بجوائز المسابقة، وأنه في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

ووفق الجدول الزمني للمسابقة ينتهي استلام الأعمال المتقدمة في 31 مارس 2023، وتجرى عمليات التحكيم بواسطة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج المركز، يقدم المركز للفائزين جوائز عينية وشهادات تقدير.