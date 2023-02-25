تستهدف شركة أوربت للتطوير العقارى، تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو ٤.٥ مليار جنيه فى مشروعين أحدهما يقع فى مدينة الغردقة والآخر فى مدينة العين السخنة، تبعا لتصريحات محمد خطاب الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف أن المشروع الأول «بلاتينوم الغردقة»، والذى يقع على طريق القرى الرئيسى بالغردقة الجديدة، بالقرب من فندق ريكسوس مجاويش على مساحة 30 ألف متر، وهو مشروع سكنى تجارى، ، بإجمالى مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ 6 أشهر، مما يعكس وجود خطة تنفيذية قوية قائمة بالأساس على الملاءة المالية القوية للشركة.

وتابع أنه تم تنفيذ جزء كبير من الهيكل الخرسانى للمشروع، وذلك قبل البدء فى تسويقه للعملاء، مما يوفر وحدة قابلة للمعاينة قبل شرائها.

وقال إنه سيبدأ تسليم المشروع بنهاية 2025، ومن المخطط تسويق المشروع على 4 مراحل بيعية، وتستهدف الشركة من الطرح الأول للمشروع حوالى 500 مليون جنيه.

ويقع المشروع الثانى «مول السخنة» على مساحة 35 ألف متر، وهو مول تجارى يضم وحدات تجارية وترفيهية، وبارتفاع 4 أدوار، بإجمالى مبيعات مستهدفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويتم تسويق المشروع على 3 مراحل بيعية، لافتًا إلى أنه من المخطط إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بعائدات مستهدفة تبلغ نحو 700 مليون جنيه، على أن يبدأ تسليم المشروع مع بداية عام 2025، ويتم تشغيل المشروع منتصف العام.

وقال إن الشركة تسوق حوالى 80% من مشروعاتها بالبحر الأحمر لعملاء أجانب خارج مصر، حيث كانت الشركة من الرواد فى ملف تصدير العقار، وعملت على الاستفادة من تواجد مشروعاتها فى منطقة ذات إقبال مرتفع من العملاء الأجانب.

وتابع أن الشركة تمتلك محفظة وحدات بإجمالى 3 آلاف وحدة متنوعة بين السكنى والتجارى والفندقى، وانتهت من تسليم 8 مشروعات منذ بدء عملها.

وأوضح أن إطلاق مشروعين جديدين يرفع من قيمة المستهدفات البيعية للشركة، حيث تخطط للوصول بمبيعاتها التعاقدية لمليارى جنيه خلال العام الحالى.