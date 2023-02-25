مجلس الدولة: بطلان تحصيل 50 قرشا معونة شتاء على بطاقات التموين في البحيرة

- تموين البحيرة حصلت الأموال عن طريق طوابع لصالح مؤسسة خيرية.. وصرفت 15% من المبالغ كمكافأة للعاملين

- فتوى مجلس الدولة تعتبر القرار إجبارا

لمحدودي الدخل على التبرع.. وتؤكد: إقرار «التضامن» التبرع عن طريق الطوابع مخالف للقانون

أثار تحصيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، خمسون قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على البطاقات التموينية، لصالح المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي، وصرف مكافأة للعاملين بالتموين بنسبة 15% من المبالغ المحصلة، نزاع قانوني، انتهى لإصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية تؤكد فيها عدم مشروعية جمع الأموال.

تفاصيل الواقعة تعود عندما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتحصيل خمسون قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على كل بطاقة تموينية عن طريق توزيع طوابع على مكاتبها والبقالين التموينيين لتحصيلها من أصحاب البطاقات، وذلك في ضوء خطة توزيع الطوابع للجمعيات الأهلية الصادر لها ترخيص جمع المال والمرسلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وإيداع 85% من المبالغ في الحساب البنكي للجمعية المرخص لها، وصرف 15% المتبقية كعمولة توزيع طوابع على العاملين بالمديرية.

وذكرت فتوى مجلس الدولة والتي جاءت بناء على طلب محافظ البحيرة وحصلت «مال وأعمال- الشروق» عليها، أن التبرع هو إلزام الشخص لنفسه بالتزام معين دون عوض أو مقابل، وهو يقوم في ركنه الأساس على توفر نية التبرع التي لا تفترض، وإنما يلزم أن تكون صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ومن ثم فإن التبرع يتطلب بحكم اللزوم الإرادة الحرة المختارة، متابعة "من المسلم به في مجال الفرائض المالية أن ثبوت عنصر الإكراه في أداء مبالغ معينة ينفي بحكم اللزوم المنطقي نية التبرع بها، إذ لا يجتمع النقيضان في وقت واحد".

وأشارت الفتوى إلى أن الثابت في أوراق النزاع أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تقوم بتحصيل مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كتبرع (معونة شتاء) لصالح المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك على كل بطاقة تموينية عن طريق توزيع طوابع على المكاتب والبقالين التموينيين لتحصيلها من أصحاب البطاقات عند صرف السلع التموينية المقررة لهم.

ولفتت الفتوى إلى "أن إقرار التبرع بواسطة الطوابع وفقًا لقرار وزير التضامن رقم 223 لسنة 2021 يُعد مخالفًا للتفويض التشريعي الممنوح للائحة التنفيذية في المادة 25 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتسلبًا منها للاختصاص الموكول إليها بتحديد وسائل جمع المال، مشددة على أنه يتعين استبعاد الطوابع كإحدى وسائل جمع التبرعات".

يشار إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أجاز للجمعيات -بترخيص من الجهة الإدارية- جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع.

وأتاحت اللائحة التنفيذية للقانون للجمعيات جمع التبرعات عن طريق البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك، والحفلات الخيرية، والأسواق الخيرية، والمعارض، والمباريات، أو أي وسيلة أخرى يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص.

ووفقا للتفويض التشريعي بإمكانية إضافة وسيلة أخرى للتبرع، صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 223 لسنة 2021 بالسماح للجمعيات والمؤسسات بجمع التبرعات من خلال الطوابع والإيصالات غير محددة القيمة والصناديق.

وشددت الفتوى على "أن جمع التبرعات عن طريق الطوابع بواسطة المرفق العام إبان منحه للدعم المقرر على السلع التموينية لمواجهة غلاء الأسعار، لا يستقيم معه أن يكون التبرع وليد إرادة حرة من المخاطبين بنظام البطاقات التموينية، وهم من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي يفرض على متلقي الخدمة ضرورة لا فكاك منها بسداد تلك المبالغ، ومن ثم يكون التحصيل يتم جبرًا من ذوى الشأن، وهو ما يعتلي به عنصر الإكراه إرادة المتبرعين، ويكون مسلك الجهة الإدارية في جمعها غير قائم على سند من القانون".

وحول مدى صحة صرف مكافأة للعاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بنسبة 15% من المبلغ الذي يتم تحصيله كمعونة شتاء، قالت الفتوى إن الأمر لم يعد محل بحث بعد القرار بعدم مشروعية تحصيل المبالغ ابتداء.