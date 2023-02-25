أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت جنوب أراضي الإقليم.

وجاء في بيان: "وقع الزلزال في الساعة 18:25 بالتوقيت المحلي (9:25 بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة العراقية،

تسجيل زلزالين جديدين في محافظتي نينوى وأربيل، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، إنّ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية، فجر السبت، في محافظة نينوى"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان أنّ هزة أرضية سُجّلت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 8.2 كيلومتر شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى، مؤكد أن المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزة، بشكل متفاوت ولم ترد أي خسائر تذكر.

من جهتها، ذكرت الهيئة الجوية، أن هزة أرضية أخرى سجلت على بعد 22 كيلو متر شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل، مشيرة إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال.

وكانت هزة أرضية قد ضربت العراق، مساء أمس الجمعة، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.