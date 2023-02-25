موسكو: لا يمكن حل مشكلات أوروبا بدون روسيا

أكد رئيس الوفد الروسي في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا ونائب رئيس البرلمان الروسي بيوتر تولستوي، أن تأييد غالبية الدول الأعضاء لمشاركة روسيا في اجتماعات المنظمة يبرهن على وجود صوت عاقل وإدراك أن مشاكل أوروبا لا يمكن حلها بدون روسيا.

وقال تولستوي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - "إن الغرب لا يساعد أوكرانيا في إنهاء الأزمة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا تواصل نهجها الدبلوماسي تجاه الجميع.

وأضاف رئيس الوفد الروسي في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا - ومقرها فيينا - أنه لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا بدون روسيا.