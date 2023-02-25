كازاخستان تعلن دعمها لخطة السلام الصينية فى أوكرانيا

أعلنت كازاخستان دعمها لخطة السلام الصينية المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية، ودعت أطراف النزاع إلى البدء في إجراء مفاوضات في أقرب وقت ممكن.



ونشرت وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، وثيقة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.



ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية الكازاخستانية، قولها اليوم "ترحب جمهورية كازاخستان بموقف جمهورية الصين الشعبية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، الذي يستحق الدعم باعتباره يساهم في وقف إراقة الدماء على أساس وحدة أراضي الدول واستقلالها وسيادتها وفقا للمبادئ الأساسية".



وأشارت الوزارة إلى أن كازاخستان تعتقد أنه لا بديل عن التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية.



ودعت كازاخستان أطراف النزاع إلى إبداء حسن النية، ووقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه للمساهمة في التوصل لحل دبلوماسي للوضع.