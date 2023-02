انتشر مقطع فيديو، يظهر اقتحام ثور هائج لمضمار تزلج على الجليد في روسيا مسببا حالة هلع بين السياح.

وظهر الثور وهو يركض بأقصى سرعة بين المتزلجين، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تسبب في إصابة ثلاثة سياح خلال ركضه بتلك السرعة الجنونية.

In Sochi, Russia, there was a snow avalanche that was so powerful that it destroyed an iron bridge. ❄️ pic.twitter.com/E0cq6vgEIz