لقي ضابط بوزارة الداخلية الكويتية مصرعه، عقب إصابته بعيار ناري من مسدسه الخاص في معدته، في منزل ذويه في منطقة الصباحية، جنوب العاصمة الكويت.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصادرها القول إن الضابط أصيب بعيار ناري في بطنه من مسدسه الخاص، في منطقة الصباحية، وتم إسعافه من قبل شقيقه، ونقله إلى المشفى العدان في محافظة الأحمدي بالكويت، ووضعه تحت العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المشفى.

وقالت مصادر كويتية، إن الضابط عقيد في وزارة الداخلية، فيما باشرت المباحث التحقيق في حيثيات الحادث، لمعرفة ما إذا أطلق الضابط النار على نفسه أم أنه أصيب عن طريق الخطأ.