القومي لحقوق الإنسان: منطقة الشرق الأوسط في مقدمة الدول المعرضة للتأثر بتغير المناخ

ترأست السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجموعة العمل التي تناولت عرض تجارب المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.



وبحسب بيان للمجلس اليوم السبت، عرضت "خطاب"، تجربة مصر في استضافة قمة المناخ Cop27، وتناولت الحدث الجانبي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الخارجية ولجنة حقوق الطفل بجنيف ولجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل، وتداعيات المناخ على حقوق ملايين الأطفال حول العالم وبصفة خاصة في أفريقيا.



واستعرضت حالة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تعد في مقدمة الدول المعرضة للتأثر بتداعيات تغير المناخ، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التحديات.



وأكدت أن مصر منفتحة على تبادل الخبرات، ونقل تجربتها الناجحة في استضافة قمة شرم الشيخ إلى دولة الإمارات التي تستضيف القمة ٢٨ للمناخ في نهاية هذا العام، مشددة على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في شرم الشيخ.



وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، العزاء إلى تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر، داعية إلى مزيد من التضامن الدولي، وتنحية السياسة جانبا، وتقديم الدعم لشعبي الدولتين في مواجهة أسوء كارثة طبيعية تلم بالبشر في الدول المضارة، والتكاتف لمساندة تركيا وسوريا للتغلب على تداعيات الكارثة.