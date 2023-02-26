 مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال إرهابيين وضبط مخزنين للعتاد في مناطق متفرقة - بوابة الشروق
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مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال إرهابيين وضبط مخزنين للعتاد في مناطق متفرقة

أ ش أ
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 12:07 ص

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، القبض على إرهابيينِ اثنين وضبط مخزنين عتاد في مناطق متفرقة.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الإخبارية العراقية - أن جهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لتوجيهات سيادية، قام بسلسلة عمليات في مناطق متعددة، بالتنسيق والتعاون مع مكافحة إرهاب المحافظات؛ أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في محافظتي أربيل والسليمانية.

وأضاف البيان، أن القوات عثرت على مخزن عتاد في محافظة الأنبار- الفلوجة يحتوي على عبوات ناسفة ومواد أخرى معدة للتفجير.

وعلى صعيد متصل في المناطق الجنوبية، أفاد البيان بأنه تم ضبط مخزن عتاد آخر في محافظة ميسان قضاء الكحلاء يحتوي على قنابل هاون وعتاد خفيف ومتوسط.

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية للعثور على بقايا خلال تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد.


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