حريق بمتحف زينكينبيرج للتاريخ الطبيعي في فرانكفورت

اندلع حريق مساء اليوم السبت في أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعي في ألمانيا.



وأعلنت هيئة الإطفاء، اليوم السبت، أنه لم يصب أحد في الحريق الذي شب في متحف زينكينبيرج للتاريخ الطبيعي في مدينة فرانكفورت.



ويشتهر هذا المتحف ضمن ما يشتهر به بهياكل الديناصورات الضخمة.



ولم يعرف حجم الأضرار حتى الآن.



وقال متحدث باسم الشرطة: "يشتبه في وجود خلل فني في القبو".



تعرضت الغرفة العليا بالمتحف لآثار دخان قوية.



ووفقا لتصريحات المتحف سيغلق متحف التاريخ الطبيعي في زينكينبيرج أبوابه أمام الزوار حتى يوم الأربعاء (الأول من مارس المقبل) بسبب وجود مشاكل فنية.



وبحسب هيئة الإطفاء، اندلع الحريق في غرفة جانبية بلا نوافذ ولا توجد بها أية معروضات وبها منظومة توزيع الكهرباء بالمبنى.



وتحدثت الشرطة عن حريق بالأسلاك أيضا داخل قبو المتحف خلف أحد الجدران.



تمت السيطرة على النيران على وجه السرعة، بعد تدخل فريق الإطفاء الذي وصل بقوة 20 فردا في ست سيارات، ومعه مراوح متحركة وضعت في المبنى الذي يزيد عمره عن 100 عام لإخراج الدخان عبر الغرف الأخرى والنوافذ البعيدة.



وقال فريق الإطفاء إنه لم يعلم حتى الآن بأية أضرار لحقت بالمعروضات.



وذكر متحدث باسم الشرطة إن أفراد التحقيق شرعوا في تحقيقاتهم بشأن الحريق.