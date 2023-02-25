روسيا تستأنف استخراج الليثيوم بعد انقطاع 25 عاما

باشرت روسيا، بعد انقطاع دام 25 عاما، استخراج خام الليثيوم، المعدن الاستراتيجي المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية ومكونات الصناعات النووية والفضائية.

ووفق ما أوردته وكالة نوفوستي اليوم السبت، بدأت مؤسسة مشتركة بين شركة نورنيكل وهيئة الطاقة الذرية الروسية روساتوم باستثمار أكبر منجم لهذ الخام في روسيا.

يُذكر أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطي الليثيوم، وكان الاتحاد السوفيتي السابق يشغل المركز الثاني في إنتاج هذا المعدن بعد الولايات المتحدة، ولكن في عام 1997 أوقفت روسيا عمليات الإنتاج بعد تراجع السعر العالمي لهذه الخامات وأخذت تستوردها من أمريكا اللاتينية والصين.

في العام الماضي توقفت روسيا عن استيراد هذه المادة من الأرجنتين وتشيلي بسبب العقوبات الغربية، وترافق ذلك مع ارتفاع حاد جدا لأسعارها بوصول سعر الطن الواحد في عام 2022 إلى أكثر من 80 ألف دولار.