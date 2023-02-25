رئاسة شؤون الحرمين تؤمن وصول مياه زمزم لضيوف الرحمن بأحدث التقنيات العالمية

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال منظومتها الخدمية على تقديم خدمات متنوعة هدفها إعانة القاصدين والزوار على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، ومن تلك الخدمات المباركة خدمة سقيا ماء زمزم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن الرئاسة تشرف على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آلياً بأحدث التقنيات العالمية وذلك حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر.

وأوضحت الوكالة أن رحلة المياه المباركة تمر من بئر زمزم وصولاً لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدة مراحل وهي التنقية والتعقيم وذلك بضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة (360) مترًا مكعبًا بالساعة تقوم بسحب مياه زمزم من البئر وضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يقوم بدوره بتخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم ثم ارسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم وإلى محطة سبيل الملك عبدالعزيز.

وأضافت أنه يسبق كل مرحلة من المراحل الأساسية عملية أخذ عينات وتحليل لمياه زمزم للتأكد من مواصفاتها وخصائصها، ويخضع الماء المبارك في جميع مراحل رحلته إلى أخذ عينات عشوائية يتم تحليلها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات.