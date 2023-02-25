كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 674 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 674 مليونا، حتى صباح اليوم السبت.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 674 مليونا و926 ألفا و61.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و869 ألفا و791 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 13 مليارا و327 مليونا و725 ألفا و989 جرعة.

يذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.