قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قبل قليل، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز ولاية نيجدا وسط تركيا البلاد.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ في تركيا، أن الزلزال الجديد وقع قرابة الواحدة والنصف، وكان مركزه منطقة (بور) بالولاية، على بعمق 7 كيلومتر، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم السادس من فبراير الجاري، 50 ألف قتيل أمس الجمعة، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا مساء أمس الجمعة.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.