استطلاع: ارتفاع الإيجارات في المدن الألمانية الكبرى يشكل عقبة أمام الشركات في الحصول على عمالة ماهرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "بي.دبليو.سي" لمراجعة الحسابات إلى أن ارتفاع الإيجارات في المدن الألمانية الكبرى، يشكل عقبة أمام الشركات في معركة الحصول على عمالة ماهرة.

ويرى الكثير من الأشخاص أن السكن باهظ الثمن هو عائق رئيسي، في العيش في مدينة كبيرة. وبينما ذكر ثلث الأشخاص، الذين تم استطلاع آراؤهم أنهم يفكرون في تغيير وظائفهم ، بسبب ارتفاع الإيجارات، قالت أقلية صغيرة أنهم يفعلون ذلك بالفعل.

وخلص مؤلفو الدراسة "هذا يجعل من الصعب على أصحاب العمل في المناطق الحضرية إيجاد عمالة ماهرة والاحتفاظ بها".

بالإضافة إلى ذلك، لدى الموظفين توقعات عالية من أصحاب الأعمال للمساعدة ماليا بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

ومن أجل هذه الدراسة، تم استطلاع آراء 4200 شخص عامل في ألمانيا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاما من 12 مدينة كبرى، بما في ذلك برلين وهامبورج وميونخ وإيسن وليبزيج، وهانوفر، على الانترنت، في الخريف، نيابة عن شركة "بي.دبليو.سي" وذكر المؤلفون أن الدراسة تمثيلية.