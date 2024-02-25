ليفربول بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة في تاريخه

توج فريق ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره تشيلسي في المباراة النهائية، مساء اليوم الأحد.

وحقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الرابطة.

ويدين الريدز بالفضل لمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في تحقيق كأس الرابطة، بعد تسجيله هدف الفوز على تشيلسي في الدقيقة 13 من الشوط الإضافي الثاني.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف في الوقت القاتل.

يُذكر أن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني تواجد في مدرجات ملعب ويمبلي في مباراة نهائي كأس الرابطة، بعد استبعاده من قائمة الريدز بسبب الإصابة.