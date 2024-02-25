اكتشاف 168 قبرا بمقاطعة شاندونج شرقي الصين

أعلن معهد جينان للآثار بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، اكتشاف إجمالي 168 قبرا مؤخرا في مدينة جينان حاضرة المقاطعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وأشار المعهد إلى اكتشاف القبور في موقع بناء لمستودع مترو أنفاق، ومن بينها، كانت قبور تعود إلى عهد أسرة تشينج الأمبراطورية "من عام 1644 وحتى عام 1911" موجودة بشكل سائد، تليها قبور يرجع تاريخها إلى عهد أسرة هان الأمبراطورية "من عام 202 قبل الميلاد وحتى عام 220 بعد الميلاد".

وتم اكتشاف أكثر من 1000 وحدة أو مجموعة من القطع الأثرية بحالة سليمة أو قابلة للترميم، ومن بينها الأواني الفخارية والأوعية الخزفية وغيرها من القطع الأثرية.

وبحسب المعهد، عززت أعمال التنقيب واسعة النطاق، التي كشفت عن نطاق واسع من أنواع المقابر التي تمتد إلى فترات تاريخية مختلفة، عززت من فهم عادات وممارسات طقوس الدفن في المنطقة.

وذكر المعهد أن المقابر انقسمت إلى مجموعات متعددة، حيث تتميز كل مجموعة بتركيزها النسبي وبنيتها المتسقة وتوجهها الوثيق.