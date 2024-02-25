رئيس وزراء الهند: حزب المؤتمر استغل قوته كاملة لصالح تقدم عائلة واحدة فقط

هاجم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، حزب المؤتمر المعارض، قائلا إنه تم استغلال القوة الكاملة للحزب لضمان تقدم عائلة واحدة فقط.

وقال مودي، إن كل أنواع الخدع كانت تتم خلال نظام حزب المؤتمر، مضيفا أن حكومته أوقفت كل هذه الأمور خلال الأعوام الـ10 الماضية.

وأشار إلى أن حزب المؤتمر كان يفتقر إلى الإرادة والنية لتوفير وسائل الراحة للشعب.

وكان رئيس الوزراء يتحدث بعد افتتاح ووضع أحجار الأساس للعديد من المشروعات في دواركا، ومن بينها أطول جسر معلق بين أوكا وبيت دواركا في ولاية جوجارات شمال غربي الهند.

وقال مودي: "أولئك الذين حكموا البلاد لفترة طويلة لم تكن لديهم قوة الإرادة والنية والإخلاص لتوفير وسائل الراحة للشعب".