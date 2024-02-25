تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الأحد، دفاعا عن الديمقراطية وللتنديد بالتطرف اليميني، وذلك للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة.

وفي رد على سؤال، قالت الجهة المنظمة للمظاهرة وهي تحالف "نحن الجدار الناري" بعد الظهر إن المشاركين في المظاهرة تجمعوا في ساحة السوق الجديد (نويماركت) في المدينة.

وقدرت متحدثة باسم التحالف عدد المشاركين بنحو 20 ألف شخص، غير أنه لم تصدر عن الشرطة تقديرات بخصوص عدد المشاركين.

وكانت ناشطة المناخ الألمانية لويزا نويباور من حركة أيام جمع من أجل المستقبل، من بين خطباء المظاهرة.

ودعت نويباور إلى التصدي للامبالاة، وقالت إن الرسالة مفادها: "الديمقراطية لا تُمْتَلَك. الديمقراطية تُعَاش"، مشيرة إلى أن المهم لهذا السبب هو أن يظهر أكبر عدد ممكن من الناس موقفا ضد اليمينيين المتطرفين، وأردفت: "ما يحدث هنا بالتحديد في هذه اللحظة، يخيف الفاشيين".

وخرج أشخاص إلى الشوارع في مدن أخرى في ولاية ساكسونيا (عاصمتها دريسدن) ومن ذلك على سبيل المثال تسفيكاو وباوتسن وجورليتس ومايسن.